Мбаппе, Холанд, Педри, Сака, де Лигт и Гвардиол – в сборной самых дорогих игроков мира от Transfermarkt
Сайт Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков мира.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», 60 млн евро);
Защитники: Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», 75 млн евро), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 75 млн евро), Маттейс де Лигт («Бавария», 70 млн евро);
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 110 млн евро), Педри («Барселона», 100 млн евро), Винисиус Жуниор («Реал», 120 млн евро), Фил Фоден («Манчестер Сити», 110 млн евро), Букайо Сака («Арсенал», 100 млн евро);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн евро), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 170 млн евро).
Такое впечатление, что админы сайта это ригоберка, страшный клоун и Катерина))