Мбаппе, Холанд, Педри, Сака, де Лигт и Гвардиол – в сборной самых дорогих игроков мира от Transfermarkt

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Сайт Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков мира.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», 60 млн евро);

Защитники: Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», 75 млн евро), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 75 млн евро), Маттейс де Лигт («Бавария», 70 млн евро);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 110 млн евро), Педри («Барселона», 100 млн евро), Винисиус Жуниор («Реал», 120 млн евро), Фил Фоден («Манчестер Сити», 110 млн евро), Букайо Сака («Арсенал», 100 млн евро);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн евро), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 170 млн евро).

Фото: instagram.com/transfermarkt_official/

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14 комментариев

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romavor
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а где этот как его кузнечиком который скачет из Баварии?
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Bulat89
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Де Лигт,который в основу Голландии не входит?
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Вадим Сидоров
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Интересно а какой трансферный рекорд за всю историю трансфермаркет.
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Vitto
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Ответ Badmotorfinger
Гвардиол, который шикарно отыграл весь турнир и стал одним из лучших цз чемпионата дешеветь должен, а к Де Лигту, который сидел на скамейке вопросов нет. Угу.
Который провалил полуфинал. Лучше бы они из группы не вышли.
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Vitto
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Ответ Олег910
Ван Гал Де Лигта на банку отправил. Видимо не разглядел в нем невероятного топа, надо было на трансфермаркет зайти.
Ван Гал эксцентричный дед. Один вратарь чего стоит.
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Михо
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Педри и близко не уровень Беллингема, а стоят почти одинаково. Имхо конечно)
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Badmotorfinger
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Ответ cektor
Гвардиол должен дешеветь , после того как 35 летний Месси уделал его
Гвардиол, который шикарно отыграл весь турнир и стал одним из лучших цз чемпионата дешеветь должен, а к Де Лигту, который сидел на скамейке вопросов нет. Угу.
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Олег910
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Ван Гал Де Лигта на банку отправил. Видимо не разглядел в нем невероятного топа, надо было на трансфермаркет зайти.
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Исмаил Рагимов
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Ответ cektor
Гвардиол должен дешеветь , после того как 35 летний Месси уделал его
Какого защитника не смог уделать Месси? По такой логике все защи мира должны быть бесплатными?
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Хызыр
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Это цены для МЮ, а для остальных клубов?
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Shuller18
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Ответ Raul14
Педри 100 миллионов? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ладно Педри, ТМ как-то и Серджи Роберто в 60 оценивал)
Такое впечатление, что админы сайта это ригоберка, страшный клоун и Катерина))
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cektor
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Гвардиол должен дешеветь , после того как 35 летний Месси уделал его
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predMBAPPE
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Ответ Raul14
Педри 100 миллионов? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Хави черт? (игрок)
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Raul14
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Педри 100 миллионов? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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