Рио Фердинанд: «Гвардиол может стать одним из лучших защитников мира. Месси его подлавливал – но это же Месси»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о Йошко Гвардиоле.

«Гвардиол был моим любимым защитником на чемпионате мира. Он молод, ему 20 лет, но он играл очень спокойно, по-взрослому, здорово работал с мячом.

На ранних стадиях мы видели, как он выходит из обороны с мячом, но в матче против и Месси его неоднократно подлавливали. Но это же Месси – можно не учитывать.

Я думаю, что в целом он выделялся, у него есть шанс стать одним из лучших защитников мира, если он продолжит играть в том же духе», – сказал Фердинанд в своем подкасте.

Йошко Гвардиол – это почти полный тезка Хосепа Гвардиолы. Откуда в Хорватии такая фамилия?