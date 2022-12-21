«Акинфеев способен играть до 45 лет. Как Буффон». Вячеслав Чанов о вратаре ЦСКА

высказался о 36-летнем вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Думаю, Акинфеев способен играть до 45 лет. Как Буффон. Вопрос в его желании и здоровье, которое на первом месте. Если все будет соответствовать, то почему нет? Это не так сложно, я сам закончил в 44. Главное не устать психологически. Согласен, что таких, как я, единицы.

Не стал ли ЦСКА заложником Акинфеева на вратарской позиции? На воротах не будешь стоять авторитетом. Люди приходят посмотреть на Акинфеева, и он не имеет права играть ниже определенного уровня.

Что ему нет замены — это только кажется. Ребята подтягиваются, например, . Спорт — это конкуренция, надо доказывать», — сказал экс-тренер вратарей ЦСКА.