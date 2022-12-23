Семин назвал Акинфеева лучшим игроком года в России. Головин, Миранчук, Клаудиньо и Вендел – в топ-5

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Юрий Семин премьер-лига Россия рейтинги Алексей Миранчук Александр Головин Клаудиньо Вендел Футбол

Юрий Семин назвал пятерку лучших игроков в России в 2022 году.

На первое место бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России поставил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Также в числе лучших Семин назвал Александра Головина («Монако»), Алексея Миранчука («Торино»), Клаудиньо и Вендела (оба — «Зенит»).

Промес – игрок года в России по версии «СЭ», Малком – 2-й, Акинфеев – 3-й, Соболев – 9-й

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