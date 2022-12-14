«Акинфеев заиграл бы в «МЮ», «Реале», «ПСЖ» или «Барсе», если бы уехал пару лет назад». Ари о вратаре

Ари высоко отозвался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Акинфеев — легенда российского футбола, его знает вся страна! Он капитан сборной России. Мне против него очень сложно было играть, Игорь однозначно лучший голкипер в .

Уверен, он бы заиграл в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «ПСЖ» или «Барселоне», в любом топ-клубе мира. Если бы он уехал туда пару лет назад, играл бы сейчас там в стартовом составе — я в этом вообще не сомневаюсь.

Ему всего-то 36-лет — молодой, может, еще поедет в «Реал» — почему нет? Он не такой старый, как я, которому 37 лет, ха-ха», — сказал экс-форвард «Краснодара» и «Спартака».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ