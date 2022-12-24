«Краснодар» близок к трансферу аргентинского защитника «Уракана» Мерольи на правах аренды
Аргентинский защитник «Уракана» Лукас Меролья близок к переходу в «Краснодар».
По данным «Чемпионата», речь идет об аренде с обязательным выкупом, если будут соблюдены определенные условия.
Меролья – 27-летний центральный защитник, выступающий за «Уракан» с 2018 года.
В этом сезоне, будучи капитаном команды, Лукас провел 28 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.
Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро. Его контракт с «Ураканом» действует до лета 2023 года.
Насчет еврокубков,не всем игрокам они важны,иначе многие южноамериканцы высокого уровня не ехали бы в МЛС и Китай.