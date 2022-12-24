«Краснодар» близок к трансферу аргентинского защитника «Уракана» Мерольи на правах аренды

Теги премьер-лига Россия высшая лига Аргентина возможные трансферы Уракан Краснодар Лукас Меролья Футбол

Аргентинский защитник «Уракана» Лукас Меролья близок к переходу в «Краснодар».

По данным «Чемпионата», речь идет об аренде с обязательным выкупом, если будут соблюдены определенные условия.

Меролья – 27-летний центральный защитник, выступающий за «Уракан» с 2018 года. 

В этом сезоне, будучи капитаном команды, Лукас провел 28 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.

Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро. Его контракт с «Ураканом» действует до лета 2023 года.

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4 комментария

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rigobersong
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Все хотят стать частью Аргентины🇦🇷🥇🥳
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cgmngt6ehj
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Краснодар после ЧМ: «Нам не хватает какого-нибудь Аргентинца»
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Гоша Петров
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Краснодару как раз не хватает центральных защитников.Меролло плюс вернувшийся Алонсо это будет интересная связка.Явно лучше Кайо-Сорокин,Кайо-Бородин.
Насчет еврокубков,не всем игрокам они важны,иначе многие южноамериканцы высокого уровня не ехали бы в МЛС и Китай.
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Che подкаст
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Краснодар готовится после зимней паузы перевернуть игру?
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