«Краснодар» близок к трансферу аргентинского защитника «Уракана» Мерольи на правах аренды

Аргентинский защитник «Уракана» Лукас Меролья близок к переходу в « ».

По данным «Чемпионата», речь идет об аренде с обязательным выкупом, если будут соблюдены определенные условия.

Меролья – 27-летний центральный защитник, выступающий за «Уракан» с 2018 года.

В этом сезоне, будучи капитаном команды, Лукас провел 28 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.

Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро. Его контракт с « » действует до лета 2023 года.