Кордоба может уйти из «Краснодара» зимой. Форвардом интересуются немецкие и турецкие клубы

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Джон Кордоба может покинуть «Краснодар» в январе.

По информации «РБ Спорт», предметный интерес к форварду проявляют клубы из Германии и Турции. Он готов рассмотреть предложения во время зимнего трансферного окна. 

Помехой для перехода игрока в другой клуб может стать его зарплата – он один из самых высокооплачиваемых футболистов «Краснодара». Кроме того, сами «быки» не намерены отпускать нападающего зимой.

Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025-го. 

В текущем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 12 матчей и забил 5 голов. Его статистика – здесь

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