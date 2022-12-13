Кордоба может уйти из «Краснодара» зимой. Форвардом интересуются немецкие и турецкие клубы
Джон Кордоба может покинуть «Краснодар» в январе.
По информации «РБ Спорт», предметный интерес к форварду проявляют клубы из Германии и Турции. Он готов рассмотреть предложения во время зимнего трансферного окна.
Помехой для перехода игрока в другой клуб может стать его зарплата – он один из самых высокооплачиваемых футболистов «Краснодара». Кроме того, сами «быки» не намерены отпускать нападающего зимой.
Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025-го.
В текущем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 12 матчей и забил 5 голов. Его статистика – здесь.
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