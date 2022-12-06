Сутормин об игровом времени в «Зените»: «Хочется играть больше, но вступать в контры не имею права»
Алексей Сутормин высказался о недостатке игрового времени в «Зените».
– Что у вас с будущим в «Зените»? Читал и слышал, что вы не удовлетворены своим игровым временем.
– Это громко сказано, что я не удовлетворен. Понятно, что в любой ситуации хочется играть больше. Посмотрим, как сложится. У меня контракт с «Зенитом», а там будет видно.
– Но у вас по истечении прежнего контракта с клубом был шанс уйти бесплатно. Или вам говорили, что будете играть чаще?
– Нет, никто не говорил. Контракт подписывал полгода назад, сейчас у меня нет предложений. Будем смотреть по ситуации.
– Но я слышал об интересе трех клубов – «Краснодара», ЦСКА и «Ростова».
– Я не знаю.
– То есть нет.
– Не слышал. Хотелось уйти в отпуск. Потом, когда приеду, будем с агентом разговаривать.
– Говорили с тренером об этой ситуации?
– Да. Выход один – работать и ждать шанса. Или искать какие-то другие варианты.
– Вас не устраивает сложившаяся ситуация, или это контракт, который надо выполнять?
– Понятно, что хочется играть больше, но идти в какие-то контры я не имею права, потому что есть контракт. Прекрасно понимаю, что должен его выполнять и работать.
– Насколько велика вероятность, что смените команду в зимнее окно?
– Тяжело сказать. Возможно, сменю. Но пока без точного ответа, – сказал полузащитник «Зенита».
В текущем сезоне Сутормин провел 8 матчей в Мир РПЛ. Посмотреть статистику игрока можно здесь.
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