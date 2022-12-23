«Краснодар» договорился с тренером «Маккаби» Ивичем. Сербу предложили более 1 млн евро в год

Главный тренер израильского « » может возглавить «Краснодар».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, с 45-летним сербским специалистом уже договорились, о его назначении объявят на днях.

По данным израильского медиа Ynet, « » предложил Ивчичу контракт с зарплатой более миллиона евро в год.

Специалист, помимо «Маккаби», работал в греческом ПАОК и английском «Уотфорде».