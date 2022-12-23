«Краснодар» договорился с тренером «Маккаби» Ивичем. Сербу предложили более 1 млн евро в год

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив Владимир Ивич Краснодар Футбол

Главный тренер израильского «Маккаби Тель-Авив» Владимир Ивич может возглавить «Краснодар».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, с 45-летним сербским специалистом уже договорились, о его назначении объявят на днях. 

По данным израильского медиа Ynet, «Краснодар» предложил Ивчичу контракт с зарплатой более миллиона евро в год.

Специалист, помимо «Маккаби», работал в греческом ПАОК и английском «Уотфорде».

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15 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
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Ответ Roman Pavlenko
А как же Слуцкий?
ФНЛ-2 (не выше)
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Roman Pavlenko
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А как же Слуцкий?
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Дмитрий Мужанов
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Ответ Никита Самарин
А вот это интересно, неужели у Краснодара появится иностранный специалист.🤞
Так Муслин ведь работал там уже
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Матвей Суицидин
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Ответ Сергей Лимонников
После предсезонки с Фарке, краснодарская молодежь разрывала РПЛ, показывая очкнь интересный футбол. Но там был и тренер уровня АПЛ. А лично этого я не знаю, как говорится иностранный тренер - не гарантия успеха. Локо подтвердит
Этот не менее статусный чем Фарке, в АПЛ имеет опыт
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К.Карасёв
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Ответ Xserxus
Кто что про Ивича может сказать,чем хорош,какой футбол ставит?
Выиграл чемп Израиля с рекордным преимуществом в очках (31).
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К.Карасёв
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Ответ UssoLichi
Это что, начало курса на Азию?😏
И где связь?
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лапти
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Краснодар уже "тот".
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Сергей Лимонников
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Ответ Никита Самарин
А вот это интересно, неужели у Краснодара появится иностранный специалист.🤞
После предсезонки с Фарке, краснодарская молодежь разрывала РПЛ, показывая очкнь интересный футбол. Но там был и тренер уровня АПЛ. А лично этого я не знаю, как говорится иностранный тренер - не гарантия успеха. Локо подтвердит
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Иван Рыбаков
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Ответ Xserxus
Кто что про Ивича может сказать,чем хорош,какой футбол ставит?
Результаты в командах приличные. В Уотфорде стал 4 лучшим тренером в истории команды по набору очков. Предпочитает схему 3-1-4-2.
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Xserxus
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Кто что про Ивича может сказать,чем хорош,какой футбол ставит?
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Stas Politik
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Ответ Никита Самарин
А вот это интересно, неужели у Краснодара появится иностранный специалист.🤞
Краснодар прошлой зимой нашёл звёздного тренера по меркам рпл, который подготовил команду к весенней части так, что даже молодёжью с 1 легионером быки попали в топ-4. Плюсом ко всему, Краснодар провёл отличную трансферную кампанию в ту зиму. На мой взгляд, это был самый явный претендент на топ-2, не случись 24 февраля.
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расформировать московские кабинеты
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Ответ Никита Самарин
А вот это интересно, неужели у Краснодара появится иностранный специалист.🤞
А до 24 февраля не приглашали иностранного специалиста?
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Саша Котляров
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Ответ Никита Самарин
А вот это интересно, неужели у Краснодара появится иностранный специалист.🤞
Ну да
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Никита Самарин
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А вот это интересно, неужели у Краснодара появится иностранный специалист.🤞
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UssoLichi
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Это что, начало курса на Азию?😏
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