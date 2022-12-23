«Краснодар» договорился с тренером «Маккаби» Ивичем. Сербу предложили более 1 млн евро в год
Главный тренер израильского «Маккаби Тель-Авив» Владимир Ивич может возглавить «Краснодар».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, с 45-летним сербским специалистом уже договорились, о его назначении объявят на днях.
По данным израильского медиа Ynet, «Краснодар» предложил Ивчичу контракт с зарплатой более миллиона евро в год.
Специалист, помимо «Маккаби», работал в греческом ПАОК и английском «Уотфорде».
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