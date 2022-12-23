Рафаэль Надаль: «После гола Месси в экстратайме на глазах появились слезы. Справедливо, что такой великий игрок взял трофей, которого ему не хватало»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Рафаэль Надаль Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Рафаэль Надаль рассказал об эмоциях от финала ЧМ-2022.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» посетил финал ЧМ-2022, в котором Аргентина выиграла у Франции (3:3, по пен. 4:2).

«Я ехал на эту игру как на шоу, потому что, к сожалению, Испания вылетела на стадии 1/8 финала.

Это был потрясающий финал. Жаль моих французских друзей, Париж и Франция многое для меня значат. Но у меня много друзей и из Аргентины.

Как любитель этого спорта, я был рад, что Месси поднял над головой Кубок мира. Когда такая великая карьера достигает кульминации таким образом, когда игрок такого масштаба берет трофей, которого ему не хватало, учитывая, сколько все это значит для Аргентины... Мне показалось, что это справедливо.

Я не болел за Аргентину, но когда Месси забил в экстратайме, у меня на глазах появились слезы. Я испытал эти эмоции, увидев, что такой великий спортсмен добивается того, чего ему не хватало, что он столько страдал ради этого.

Мне очень понравился финал – особенно после 70-й минуты. Это было чудесно», – сказал Надаль.

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36 комментариев

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Denis Fomin
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С вашим новым дизайном коментов все виснет!!
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Baxxter
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По крайней мере, по-честному поделился эмоциями
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Виктор Петров
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Ответ DelPiero1010
Даже Мадридиста рад за Месси Респект Рафа
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snipe
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У плаксивого кумира такие же плаксивые фанаты
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SiberMK
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Ответ jackson_07
Очень приятное признание, особенно учитывая, что Надаль мадридист.
Очень грамотное суждение ценителя футбола, который держал нейтралитет. Рафа и сам мог стать крутым футболистом с учетом его профессионализма и упорства, но стал великим теннисистом.
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jackson_07
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Очень приятное признание, особенно учитывая, что Надаль мадридист.
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demchuk79
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Надаль как Месси в футболе
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Splin
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gPk
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Ответ Алексей Иванов
Хорошо написал,таких людей как ты очень много миллионы,специально для них и для красивой истории организаторы с помощью судей и подарили Месси эту победу
Эх , представляешь как красиво было бы , если бы одно полено которое пропустило тренировку ,которое за полсезона забило 2 гола великому Шерифу , которое даёт интервью ,после него разрывает контракт с клубом ,приезжает на турнир в статусе свободного агента и начинает феерить и разрывать соперников на поле забивая решающие голы , и судьи уже готовы ставить левые пенальти как с Ганой , и всё готово для того ,чтобы он прыгая на бровке как чирлидерша выигрывает Чемпионат Мира ,но к сожалению клятый Сантуш сажает слабенького игрока на скамейку и весь сценарий ФИФА крушится от Марокко.Кстати , ещё один легендарный соперник наряду с Лионом/АЯКСом , Порту который выкидывает с турнира позорного Рончика.
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vdvbill.e1.ru
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При чём здесь "заслужил", " справедливо"? Он его выйграл
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Leff2008
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Справедливость - вот ключевое слово в победе Месси. Да, если бы Мбаппе и ко выиграли чемпионат мира, это не было бы никакой справедливостью. Они уже так чемпионы мира, и еще, возможно, будут. А вот стать чемпионом мира Месси - это какая-то высшая справедливость. Но безотносительно понятия справедливости, кубок мира никто Месси не подарил. Аргентинцы играли, как звери. И они играли против афигенно крутой команды. Аргентицам была нужна эта победа больше других.
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Barcelona Forever
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Ответ Усы Годзиллы
Меня прикалывает, что народ такой: Ого, мадридисты рады за Лео, ничего себе. Но, как только ты не согласен с судейством, пфф ты глор Реала хейтер Месси. У них ничего не щёлкает😄
Ахаха,ору 🤣🤣🤣так вы же так же говорите.Лицемер несчастный😂
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Терминатор///Айлбибекович
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Финал действительно был очень зрелищный.
p.s.А что с форматом комментариев?Верните как было.
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Усы Годзиллы
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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ Мишка Ляшенко
Щас у бчк когнитивный диссонанс случится)
У меня случился когнитивный диссонанс от твоего комментария
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Barcelona Forever
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Ответ Мишка Ляшенко
Щас у бчк когнитивный диссонанс случится)
У тебя уже давно случился разрыв опы,на потушись🧯тебе нужно🤣кстати где там твоя Волосамизабивалду?!😂😂😂
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Алексей Иванов
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Ответ Sjølle II
В победе Месси есть какое-то моральное успокоение для самого себя. Что есть в этом мире какое-то логическое зерно, или некоторое поощрительное зерно. Что люди которые идут к чему-то, чего-то хотят, и делают свою работу хорошо, и они этого добиваются. Тот же Овечкин, придя в слабейшую франшизу лиги, пройдя лузер-стрик второго раунда, достиг цели. Есть, конечно, люди типа Карла Мэлоуна, Джона Стоктона или Марселя Дионна с Игинлой, которые не дошли до высшей точки. Он их немного. И вне спорта таких людей, думаю, тоже немного. Это снижает мою внутреннюю тревогу, и мотивирует работать и быть профи
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Игорь Климов
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Все величайшие спортсмены мира, признают Лео Месси величайшим футболистом современности!
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Barcelona Forever
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Боже как же горит небось от этих слов у персофаночек Обижалду 🤣ведь их встенкупопадалду на этом ЧМ запомнилась лишь нырком и волосиками🤣
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MUthebest
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Как вернуть нормальные комментарии?
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Vinnipukh Vinni
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Ответ rigobersong
Я был в первую очередь рад за глоров Кринжа, увидели как лучший игрок в истории футбола поднял Кубок Мира над головой!:))🥳🇦🇷🥇
После 2016 года они даже и не надеялись на такую радость )))
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rigobersong
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Я был в первую очередь рад за глоров Кринжа, увидели как лучший игрок в истории футбола поднял Кубок Мира над головой!:))🥳🇦🇷🥇
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Blaumerc
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И не только у вас слёзы потекли мистер Надаль. Уверен у миллионов мужчин также было после финала. Слёзы радости и гордости за Аргентину и Месси.
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Sjølle II
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В победе Месси есть какое-то моральное успокоение для самого себя. Что есть в этом мире какое-то логическое зерно, или некоторое поощрительное зерно. Что люди которые идут к чему-то, чего-то хотят, и делают свою работу хорошо, и они этого добиваются. Тот же Овечкин, придя в слабейшую франшизу лиги, пройдя лузер-стрик второго раунда, достиг цели. Есть, конечно, люди типа Карла Мэлоуна, Джона Стоктона или Марселя Дионна с Игинлой, которые не дошли до высшей точки. Он их немного. И вне спорта таких людей, думаю, тоже немного. Это снижает мою внутреннюю тревогу, и мотивирует работать и быть профи
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Мишка Ляшенко
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Ответ DelPiero1010
Даже Мадридиста рад за Месси Респект Рафа
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