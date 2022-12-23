Рафаэль Надаль: «После гола Месси в экстратайме на глазах появились слезы. Справедливо, что такой великий игрок взял трофей, которого ему не хватало»

Рафаэль Надаль рассказал об эмоциях от финала .

22-кратный чемпион «Больших шлемов» посетил финал ЧМ-2022, в котором выиграла у (3:3, по пен. 4:2).

«Я ехал на эту игру как на шоу, потому что, к сожалению, Испания вылетела на стадии 1/8 финала.

Это был потрясающий финал. Жаль моих французских друзей, Париж и Франция многое для меня значат. Но у меня много друзей и из Аргентины.

Как любитель этого спорта, я был рад, что Месси поднял над головой Кубок мира. Когда такая великая карьера достигает кульминации таким образом, когда игрок такого масштаба берет трофей, которого ему не хватало, учитывая, сколько все это значит для Аргентины... Мне показалось, что это справедливо.

Я не болел за Аргентину, но когда Месси забил в экстратайме, у меня на глазах появились слезы. Я испытал эти эмоции, увидев, что такой великий спортсмен добивается того, чего ему не хватало, что он столько страдал ради этого.

Мне очень понравился финал – особенно после 70-й минуты. Это было чудесно», – сказал Надаль.