Дмитрий Баринов: «Месси – король футбола, эталон. Как играет Марадона, я почти не видел. Мбаппе скоро будет лучшим»

Дмитрий Баринов назвал королем футбола.

– Кто лучше: Месси или Мбаппе?

– Месси! Он король нашего футбола!

– Месси или Марадона?

– Месси. Я почти не видел, как играет Марадона, поэтому сложно говорить о нем.

– Но нам с детства говорят, что Диего – футбольный бог. Наверное, так оно и есть?

– Да-да. Но для меня Месси – эталон всего футбола.

– Месси еще долго будет номером один или Мбаппе подпирает лучшего футболиста планеты?

– Думаю, что в скором времени Мбаппе будет лучшим.

Смотрел почти все матчи сборной , и из этой сборной выделил бы . В « » он так не играет, как играл здесь: и отбирает, и отдает, – сказал полузащитник « » и сборной России, посетивший финал ЧМ-2022, в котором Аргентина победила Францию.

У Месси – 7 голов и 3 ассиста, у Мбаппе – 8+2 на ЧМ-2022. Два игрока набрали по 10+ очков на ЧМ впервые с 1970-го