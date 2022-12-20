Дмитрий Баринов: «Месси – король футбола, эталон. Как играет Марадона, я почти не видел. Мбаппе скоро будет лучшим»
Дмитрий Баринов назвал Лионеля Месси королем футбола.
– Кто лучше: Месси или Мбаппе?
– Месси! Он король нашего футбола!
– Месси или Марадона?
– Месси. Я почти не видел, как играет Марадона, поэтому сложно говорить о нем.
– Но нам с детства говорят, что Диего – футбольный бог. Наверное, так оно и есть?
– Да-да. Но для меня Месси – эталон всего футбола.
– Месси еще долго будет номером один или Мбаппе подпирает лучшего футболиста планеты?
– Думаю, что в скором времени Мбаппе будет лучшим.
Смотрел почти все матчи сборной Франции, и из этой сборной выделил бы Антуана Гризманна. В «Атлетико» он так не играет, как играл здесь: и отбирает, и отдает, – сказал полузащитник «Локомотива» и сборной России, посетивший финал ЧМ-2022, в котором Аргентина победила Францию.
У Месси – 7 голов и 3 ассиста, у Мбаппе – 8+2 на ЧМ-2022. Два игрока набрали по 10+ очков на ЧМ впервые с 1970-го
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