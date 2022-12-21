Мбаппе уже вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Месси использует 10-дневный отпуск
Килиан Мбаппе моментально вернулся к тренировкам с «ПСЖ» после финала ЧМ-2022.
Франция в Катаре уступила Аргентине в решающем матче чемпионата мира (3:3, по пенальти – 2:4).
24-летний форвард, сделавший хет-трик 18 декабря, уже сегодня вернулся к занятиям с парижанами, через два дня после возвращения французов домой.
«ПСЖ» дал всем своим игрокам, выступавшим на ЧМ-2022, по десять дней отдыха со дня вылета их сборной с турнира. Мбаппе вернулся досрочно.
Ранее стало известно, что форвард и капитан аргентинцев Лионель Месси вряд ли сыграет за «Пари Сен-Жермен» до середины января, он получил 10 выходных дней после победы Аргентины.
Фото: twitter.com/PSG_English
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