Мбаппе уже вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Месси использует 10-дневный отпуск

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе моментально вернулся к тренировкам с «ПСЖ» после финала ЧМ-2022.

Франция в Катаре уступила Аргентине в решающем матче чемпионата мира (3:3, по пенальти – 2:4).

24-летний форвард, сделавший хет-трик 18 декабря, уже сегодня вернулся к занятиям с парижанами, через два дня после возвращения французов домой.

«ПСЖ» дал всем своим игрокам, выступавшим на ЧМ-2022, по десять дней отдыха со дня вылета их сборной с турнира. Мбаппе вернулся досрочно.

Ранее стало известно, что форвард и капитан аргентинцев Лионель Месси вряд ли сыграет за «Пари Сен-Жермен» до середины января, он получил 10 выходных дней после победы Аргентины.

Фото: twitter.com/PSG_English

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