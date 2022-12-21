Мбаппе уже вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Месси использует 10-дневный отпуск

моментально вернулся к тренировкам с «ПСЖ» после финала .

Франция в Катаре уступила Аргентине в решающем матче чемпионата мира (3:3, по пенальти – 2:4).

24-летний форвард, сделавший хет-трик 18 декабря, уже сегодня вернулся к занятиям с парижанами, через два дня после возвращения французов домой.

«ПСЖ» дал всем своим игрокам, выступавшим на ЧМ-2022, по десять дней отдыха со дня вылета их сборной с турнира. Мбаппе вернулся досрочно.

Ранее стало известно, что форвард и капитан аргентинцев вряд ли сыграет за « » до середины января, он получил 10 выходных дней после победы .

Фото: twitter.com/PSG_English

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