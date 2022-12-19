Головин о Франции в финале ЧМ-2022: «Отличная сборная. Отыграться сначала с 0:2, а потом в дополнительное время – нужны огромная воля и характер»

Хавбек «Монако» оценил игру Франции с Аргентиной в финале .

– Что и говорить, получился великий матч. Финал, который войдет в историю мирового футбола.

и долго шли к этому Кубку мира и в итоге добились своей цели.

У тоже отличная сборная, отыграться сначала с 0:2, а потом еще раз в дополнительное время – для этого нужно иметь огромную волю и характер.

– Приятно, что Месси и Мбаппе играют в чемпионате Франции?

– Здесь очень много хороших игроков, не только они. В той же сборной Франции есть ребята, которые играли раньше или играют сейчас в «Монако». Против многих играл в матчах Лиги 1. Все они большие мастера высочайшего уровня. Знаю, на что они способны.

В принципе, все могло повернуться и в сторону французской сборной в этом матче, но победитель в финале только один, – сказал Головин.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ