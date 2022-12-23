Генсек РФС Митрофанов об участии России в ЧМ-2026: «Верим в это»
Генсек РФС Максим Митрофанов надеется, что Россия выступит на ЧМ-2026.
«Верим в это», – сказал Митрофанов.
28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России не сыграла в плей-офф квалификации на ЧМ-2022 и не участвовала в жеребьевке отбора Евро-2024.
Сегодня состоится заседание исполкома РФС, на котором обсудят возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.
Чемпионат мира в 2026 году впервые пройдет на территории трех стран. Турнир примут США, Канада и Мексика.
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