Генсек РФС Митрофанов об участии России в ЧМ-2026: «Верим в это»

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Генсек РФС Максим Митрофанов надеется, что Россия выступит на ЧМ-2026.

«Верим в это», – сказал Митрофанов.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России не сыграла в плей-офф квалификации на ЧМ-2022 и не участвовала в жеребьевке отбора Евро-2024.

Сегодня состоится заседание исполкома РФС, на котором обсудят возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

Чемпионат мира в 2026 году впервые пройдет на территории трех стран. Турнир примут США, Канада и Мексика.

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