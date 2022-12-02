Митрофанов о возможном переходе РФС в Азию: «Логичнее играть, чем нет. Это повод рассмотреть вопрос, если УЕФА не готов нас возвращать»

В РФС высказались о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Ранее президент союза Александр Дюков объявил, что этот вопрос рассмотрят на исполкоме РФС.

– В Санкт-Петербурге после матча «Зенит» – «Спартак» Дюков сказал, что переход в Азию будет обсуждаться на ближайшем исполкоме. Как вы к этому относитесь?

– Я не член исполкома, но мне кажется, что президент РФС Александр Дюков достаточно четко и подробно объяснил причины.

Одна из важнейших функций клубов и сборной – участие в международных соревнованиях. В настоящий момент из-за решения ФИФА, которое базируется на решении УЕФА, у нас такой возможности нет. Причина этого в том, что ряд европейских сборных не готовы принимать участие в соревнованиях с РФС. Долго это продолжаться не может.

Если выбирать между тем, принимать ли участие в международных соревнованиях или нет, то вы слышали тезисы президента РФС и главного тренера сборной. Логичнее играть, чем нет. Это повод рассмотреть вопрос, если УЕФА не готов в ближайшее время нас возвращать.

– Есть понимание, сколько времени займет процесс перехода?

– Есть. У нас есть проработка этого вопроса, но давайте поговорим об этом после заседания исполкома, в ходе которого этот вопрос будет обсуждаться. РФС в принципе не хочет выходить из и хочет восстановить свое участие в международных соревнований под эгидой европейской ассоциации, членом которой мы являемся.

Но мы прекрасно понимаем нюансы. Соответственно, мы должны смотреть, как реагировать, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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