Помощник Путина Левитин о возможном переходе РФС в Азию: «Дальше ЧМ-2026. Надо о себе заявлять, показывать»

Помощник Владимира Путина высказался о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Не только РФС думает [о переходе в Азию], но и все федерации, чтобы попасть на международные соревнования.

Все зависит от международных федераций. Мир меняется, важно, чтобы наши спортсмены участвовали в соревнованиях. Спортсмену нужно показать результат», – сказал .

Левитин сообщил, что детально не знаком с планами РФС перейти в Азиатскую конфедерацию, однако подчеркнул, что у сборной должна быть возможность выступать в официальных матчах.

«Дальше чемпионат мира 2026 года. Надо о себе заявлять, показывать», – отметил помощник президента.

Карпин допустил переход России в Азию – «через 2-3 года». Но от этого варианта отказались еще весной

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