Помощник Путина Левитин о возможном переходе РФС в Азию: «Дальше ЧМ-2026. Надо о себе заявлять, показывать»
Помощник Владимира Путина высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Не только РФС думает [о переходе в Азию], но и все федерации, чтобы попасть на международные соревнования.
Все зависит от международных федераций. Мир меняется, важно, чтобы наши спортсмены участвовали в соревнованиях. Спортсмену нужно показать результат», – сказал Игорь Левитин.
Левитин сообщил, что детально не знаком с планами РФС перейти в Азиатскую конфедерацию, однако подчеркнул, что у сборной должна быть возможность выступать в официальных матчах.
«Дальше чемпионат мира 2026 года. Надо о себе заявлять, показывать», – отметил помощник президента.
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