Глава РПЛ Алаев считает Промеса лучшим игроком лиги: «Самая яркая звезда чемпионата на сегодняшний день»
Президент РПЛ назвал лучшего игрока лиги.
«Квинси Промес. Тут и его высокая результативность, и лидерские качества.
На мой взгляд, Промес – самая яркая звезда чемпионата на сегодняшний день», – сказал Александр Алаев.
Полузащитник «Спартака» лидирует в Мир РПЛ по системе «гол+пас», забив 14 голов и отдав 6 результативных передач в 16 матчах.
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