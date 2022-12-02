Глава РПЛ Алаев считает Промеса лучшим игроком лиги: «Самая яркая звезда чемпионата на сегодняшний день»

Президент РПЛ назвал лучшего игрока лиги.

. Тут и его высокая результативность, и лидерские качества.

На мой взгляд, Промес – самая яркая звезда чемпионата на сегодняшний день», – сказал .

Полузащитник лидирует в Мир РПЛ по системе «гол+пас», забив 14 голов и отдав 6 результативных передач в 16 матчах.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ