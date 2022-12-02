Глава РПЛ Алаев считает Промеса лучшим игроком лиги: «Самая яркая звезда чемпионата на сегодняшний день»

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги Организация РПЛ Александр Алаев Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Президент РПЛ назвал лучшего игрока лиги.

 «Квинси Промес. Тут и его высокая результативность, и лидерские качества.

На мой взгляд, Промес – самая яркая звезда чемпионата на сегодняшний день», – сказал Александр Алаев.

Полузащитник «Спартака» лидирует в Мир РПЛ по системе «гол+пас», забив 14 голов и отдав 6 результативных передач в 16 матчах.

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