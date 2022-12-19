Мбаппе, Месси, Сака, Модрич, Ливакович и 3 игрока Марокко – в сборной ЧМ-2022 от L’Équipe

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Французская газета L’Équipe представила символическую сборную ЧМ-2022.

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия / «Динамо» Загреб);

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко / «ПСЖ»), Ромен Саисс (Марокко / «Бешикташ»), Йошко Гвардиол (Хорватия / «РБ Лейпциг»), Маркос Акунья (Аргентина / «Севилья»);

Полузащитники: Энцо Фернандес (Аргентина / «Бенфика»), Софьян Амрабат (Марокко / «Фиорентина»), Лука Модрич (Хорватия / «Реал»);

Нападающие: Букайо Сака (Англия / «Арсенал»), Лионель Месси (Аргентина / «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция / «ПСЖ»).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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