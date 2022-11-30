Семак о драке в матче со «Спартаком»: «Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Вильмара, но не удалили Квинси, мне до сих пор непонятно»

прокомментировал эпизод с дракой в матче «Зенита» и .

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), , Родригао и Малкома.

– Никаких разбирательств в клубе не было. В плане футбола – опасных моментов было по минимуму. В основном эмоциональное напряжение, борьба, нарушение правил. Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот – отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт.

Что касается самой драки и решений арбитра – мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно.

Драка – это все эмоции игроков. Слава богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил – у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.

– Не опасаетесь КДК РФС? Появились инсайды, что речь идет о дисквалификации на 5-6 матчей для игроков.

– Есть регламент, есть правила игры. У футболистов всегда обостренное чувство справедливости. Почему драки происходят? Потому что игроки не согласны с теми решениями, которые принимаются на поле, – сказал главный тренер в интервью телеканалу «Россия 24».