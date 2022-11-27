Сергей Семак: «Зенит» не забил свои моменты, и получилась боевая ничья со «Спартаком»

Главный тренер высказался о победе над по пенальти.

«Тяжелая игра, в которой было больше борьбы, эмоций, какого-то напряжения, фолов. Окончание вообще получилось интересное и нефутбольное, к сожалению.

Что касается футбола, нужно выигрывать, свои моменты забивать. Свои моменты мы не забили, в итоге получилась такая боевая ничья.

Конечно, нам интересен Кубок, стараемся во всех матчах играть на победу. Были ситуации, когда игроки физически не могли сыграть. В любом случае значимость чемпионата выше.

Что касается «нижнего» пути, не такой он уж и плохой. Без права на ошибку. При благоприятной жеребьевке вообще сможем все матчи дома сыграть. Ничего не потеряно, будем бороться за Кубок», – сказал Семак.