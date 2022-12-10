Божович о «Зените»: «Судьи могут специально свистнуть в его пользу несколько раз за игру. Только у него такая привилегия в России»
Миодраг Божович высказался о судействе в Мир РПЛ.
— «Зенит» — лучшая команда в России, у них «Газпром» в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате. Его положение в таблице абсолютно заслуженно.
Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России.
О чем можно говорить — они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них? Ни одна команда в РПЛ даже не близко к уровню сине-бело-голубых.
— У каких команд еще есть авторитет?
— У ЦСКА, «Спартака», может быть. Но явно не такой авторитет, как у «Зенита», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии