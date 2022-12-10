Божович о «Зените»: «Судьи могут специально свистнуть в его пользу несколько раз за игру. Только у него такая привилегия в России»

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Миодраг Божович высказался о судействе в Мир РПЛ.

— «Зенит» — лучшая команда в России, у них «Газпром» в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате. Его положение в таблице абсолютно заслуженно.

Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России.

О чем можно говорить — они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них? Ни одна команда в РПЛ даже не близко к уровню сине-бело-голубых.

— У каких команд еще есть авторитет?

— У ЦСКА, «Спартака», может быть. Но явно не такой авторитет, как у «Зенита», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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