Семак о Промесе: «Странно, что Барриоса удалили, а главного зачинщика стычки – нет»

Главный тренер ожидал удаления хавбека «Спартака» .

«Это матч принципиальных соперников. Порог борьбы, который задал судья, был излишним. Количество фолов, которые пропускались, куча захватов...

Если бы судья начал реагировать раньше, возможно, стычки бы не было. После первого тайма уже складывалось впечатление, что добром это не кончится.

Мне странно, что Барриоса удалили, а Промеса – нет, как главного зачинщика. Непонятно. Все пересмотрят, каждый примет решение, посмотрят, кто бьет в лицо, кто по спине. Можно будет сделать вывод», – сказал Семак.

На матче Фонбет Кубка России, завершившегося победой «Зенита» по пенальти, работала бригада арбитров под руководством .

«Спартак» и «Зенит» устроили массовую драку – удалили 6 игроков. Родригао ногами бил Николсона, Соболев – Барриоса кулаками