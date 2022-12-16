Властимил Петржела: «Российский футбол будет деградировать, он никому не нужен в мире. Раньше все знали «Спартак» и «Зенит», а сейчас всем плевать»
Властимил Петржела не видит перспектив у российского футбола.
«Очень сложно говорить про «Зенит» и другие команды из России, когда такая ситуация в мире. Когда ваши клубы вернутся в Европу, российскому футболу будет хуже и хуже, он будет деградировать дальше.
Российский футбол никому не нужен в мире, он никого не интересует. Раньше все знали «Спартак», «Зенит», а сейчас всем плевать на эти команды. В Чехии только ругают россиян», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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