Властимил Петржела: «Российский футбол будет деградировать, он никому не нужен в мире. Раньше все знали «Спартак» и «Зенит», а сейчас всем плевать»

не видит перспектив у российского футбола.

«Очень сложно говорить про « » и другие команды из России, когда такая ситуация в мире. Когда ваши клубы вернутся в Европу, российскому футболу будет хуже и хуже, он будет деградировать дальше.

Российский футбол никому не нужен в мире, он никого не интересует. Раньше все знали « », «Зенит», а сейчас всем плевать на эти команды. В Чехии только ругают россиян», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ