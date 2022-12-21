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Казанский назвал Эмилиано Мартинеса главной звездой финала ЧМ-2022: «Земной человек, творивший чудеса. Мбаппе и Месси из другой галактики»

Теги Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Денис Казанский Килиан Мбаппе Футбол

Денис Казанский назвал вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса главной звездой финала ЧМ-2022.

— Лучшим вратарем турнира признали Мартинеса.

— Справедливо. Больше вам скажу. Для меня Эмилиано — главная звезда финала!

— Я не ослышался? Ни Месси, ни Мбаппе — а Мартинес?

— Да! Хет-трик Килиана впечатлил. Но Мбаппе и Месси из другой галактики. А Эмилиано земной человек, который творил чудеса. Чего только стоит сумасшедшее спасение на последних секундах дополнительного времени, когда Коло-Муани едва не похоронил Аргентину!

В серии пенальти вратарь тоже был великолепен — как и с голландцами. В Советском Союзе такие подвиги оценили бы фразой «Бюст на родину героя!» – сказал комментатор.

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