Резидент Comedy Club Иванов пригласит Дзюбу в программу: «Я уже выступал с Киркоровым, Малаховым, Николаевым, Куценко и Жуковым»

Резидент Comedy Club пообещал пригласить в программу.

– Дзюба сейчас без клуба. Реальнее ли теперь затащить его на сцену Comedy Club?

– Думаю, тот факт, что Дзюба до сих пор не был в Comedy Club, никак не зависит от того, в клубе он или нет.

Рано или поздно мы обязательно позовем Артема. Может, придумаем что-то совместное, тем более мы хорошо знакомы, и такие попытки уже были – почему бы и нет.

У меня был опыт выступления и с Киркоровым, и с Малаховым, и с Николаевым, и с Куценко, и с Сережей Жуковым (смеется). Но раз мы уже сегодня упоминали это имя, отвечу так: хотел бы сыграть с Артемом Дзюбой!» – сказал Антон Иванов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ