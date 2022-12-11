Приоритет Дзюбы – играть в России. Переговоры с клубами сейчас не ведутся (Sport24)

планирует продолжить карьеру в России.

Как сообщает Sport24, представители 34-летнего экс-нападающего «Зенита» на данный момент не ведут активных переговоров ни с одним клубом. Игрок и его окружение находятся в выжидательной позиции.

Общение с зарубежными командами возобновится после ЧМ-2022, но приоритетный вариант для футболиста – остаться играть в России.

В ноябре Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». В Турции он выступал с августа, провел 5 матчей и забил 1 гол. Подробная статистика форварда – здесь.

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