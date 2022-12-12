«С Дзюбой и Роналду в составе мы стали бы самым популярным клубом в мире». Тренер «Факела» Пятибратов о трансферах

Главный тренер «Факела» оценил вероятность подписания экс-форварда «Зенита» .

— Дзюба мог бы быть интересен «Факелу»?

— Провокационный вопрос (смеется).

— Задаем его всем!

— В нашей жизни нет ничего нереального. С медийной точки зрения для это было бы круто. Если пофантазировать, то я был бы не против прихода Дзюбы в нашу команду. Зная Артема как футболиста, он пригодился бы любой команде, учитывая его уровень.

Но если говорить серьезно, то у нас сейчас есть мощная группа атаки, появление Артема в нашей команде сложно представить. В таком случае надо с кем‑то расставаться, а этого совсем не хотелось бы.

— Ну, а что нам мешает фантазировать дальше. Роналду тоже на рынке свободных агентов.

— Если бы помимо Дзюбы к нам пришел еще Криштиану, мы бы точно быстро решили все свои вопросы с точки зрения популярности «Факела» (смеется). Не знаю, насколько быстро Криштиану смог бы адаптироваться к нашей игре, но, наверное, имея в составе и Дзюбу, и Роналду мы стали бы самым популярным клубом в мире (смеется), – сказал .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ