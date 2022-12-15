«Игра Дзюбы против «Зенита» будет особой изюминкой, если он вернется в РПЛ». Медведев о форварде

прокомментировал нахождение в статусе свободного агента.

Бывший нападающий « » в начале ноября расторг контракт с «Адана Демирспор» по соглашению сторон.

«Я буду рад, если он снова начнет именно играть на футбольном поле. Если он вернется в , то его игра против «Зенита» будет особой изюминкой», – сказал генеральный директор «Зенита».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ