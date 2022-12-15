«Игра Дзюбы против «Зенита» будет особой изюминкой, если он вернется в РПЛ». Медведев о форварде
Александр Медведев прокомментировал нахождение Артема Дзюбы в статусе свободного агента.
Бывший нападающий «Зенита» в начале ноября расторг контракт с «Адана Демирспор» по соглашению сторон.
«Я буду рад, если он снова начнет именно играть на футбольном поле. Если он вернется в РПЛ, то его игра против «Зенита» будет особой изюминкой», – сказал генеральный директор «Зенита».
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