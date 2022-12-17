«Дзюбе на Кипре было бы не просто. Многие здесь садятся в лужу, недооценивая уровень». Отец тренера «Ариса» об Артеме
Николай Шпилевский оценил вероятность перехода Артема Дзюбы в чемпионат Кипра.
«Многие футболисты, приезжая на Кипр, просто садятся в лужу, недооценивают тот уровень, который там есть. 4-5 команд реально топовые, что люди доказывают и в Лиге Европы, и в Лиге Конференций.
«Омония» достойно играла против «Манчестер Юнайтед», АЕК побеждал киевское «Динамо». Если кто-то воспринимает футбол на Кипре как какую-то туристическую поездку, то очень глубоко ошибается.
Что касается Артема [Дзюбы], он пригодился бы любой команде. Но на Кипре ему однозначно не было бы просто, говорю это с полной уверенностью. Мы видим, что футболист Серии А Стемпиньски не проходит на сегодня в состав «Ариса». Поэтому к чемпионату Кипра стоит относиться серьезно», – агент и отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского.
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