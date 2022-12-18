Эмилиано Мартинес: «На Кубке Америки фаворитом называли Бразилию, сейчас – Францию. У Аргентины есть лучший игрок мира»

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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о финале ЧМ-2022 против Франции.

«На Кубке Америки фаворитом называли Бразилию, сейчас – Францию. Нам это нравится, мы не считаем, что кого-то превосходим. У нас есть лучший игрок мира.

Считаю, Месси в полном порядке, и это очень нам помогает. Нынешняя его версия даже лучше той, что была на Кубке Америки.

Если мы хорошо сыграем в обороне, то в атаке у нас будет много шансов», – сказал голкипер «Астон Виллы».

Летом 2021 года сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Аргентиной и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

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