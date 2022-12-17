Льорис о финале Аргентина – Франция: «Знаем о значении Месси в истории, но это будет матч между двумя великими футбольными странами»

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Уго Льорис поделился мнением о Лионеле Месси.

– Сейчас много говорят о Месси. Можно ли сказать, что вы будете играть против всего мира, который хочет видеть победу Лео?

– Пока мы знаем, что за нами стоит наша страна, остальное не имеет особого значения. Мы начали этот турнир с миссией – пройти как можно дальше. Очень немногие верили в это в самом начале.

Теперь мы сделаем все возможное, чтобы выиграть эту последнюю битву. Мы знаем, что значит Месси в истории этого спорта, но это будет матч между Францией и Аргентиной. У соперника очень хорошие футболисты.

– Нужно ли обращать особое внимание на Месси?

– Это финал между двумя великими футбольными странами. Очевидно, что когда вы играете против такого игрока, вам нужно сосредоточиться на нем, но и на остальных тоже.

Есть целое поколение молодых игроков, которые преданы Лео Месси, – заявил голкипер сборной Франции и «Тоттенхэма».

Франция сыграет с Аргентиной в финале ЧМ-2022 завтра, 18 декабря.

Льорис об Аргентине: «Они хорошо организованы, сильны в обороне, агрессивны при владении. У них всегда были великие игроки – Марадона, Месси»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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