Эмилиано Мартинес: «Великолепное выступление Месси на Кубке Америки – одно из лучших, которые я видел в жизни. На этом ЧМ Лео стал сильнее»

высказался о перед финалом чемпионата мира.

В решающей игре сборная Аргентины сыграет с Францией. Матч состоится завтра, 18 декабря.

«Я вижу его счастливым, как и каждый аргентинец. Его великолепное выступление на Кубке Америки – одно из лучших, которые я видел в своей жизни.

На этом чемпионате мира, на мой взгляд, он стал сильнее с точки зрения физики и с точки зрения футбола. Я вижу это очень хорошо, и это нам очень помогает», – сказал вратарь сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ