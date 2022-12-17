Эмилиано Мартинес: «Великолепное выступление Месси на Кубке Америки – одно из лучших, которые я видел в жизни. На этом ЧМ Лео стал сильнее»
Эмилиано Мартинес высказался о Лионеле Месси перед финалом чемпионата мира.
В решающей игре сборная Аргентины сыграет с Францией. Матч состоится завтра, 18 декабря.
«Я вижу его счастливым, как и каждый аргентинец. Его великолепное выступление на Кубке Америки – одно из лучших, которые я видел в своей жизни.
На этом чемпионате мира, на мой взгляд, он стал сильнее с точки зрения физики и с точки зрения футбола. Я вижу это очень хорошо, и это нам очень помогает», – сказал вратарь сборной Аргентины.
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