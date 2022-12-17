«Мбаппе превзойдет Пеле в чем-то, если Франция выиграет ЧМ. У него ключевая роль и в 2018-м, и сейчас, а заслуга бразильца во втором титуле – минимальна». Журналист Goal о финале

Журналист Goal поделился ожиданиями от финала .

«Мбаппе невероятен. Даже несмотря на то, что ему не удалось забить в последних двух матчах, он проводит потрясающий турнир.

Килиан – человек, ярко показывающий себя в больших матчах, у него нет никаких сомнений в себе. Он главная угроза воротам соперника, и Дешам ему многое прощает из-за этого. Мбаппе – единственный в нынешнем составе, кому не надо обороняться.

Если Франция возьмет кубок, Мбаппе в чем-то превзойдет Пеле, поскольку что в 2018 году, что сейчас он играет ключевую роль, в то время как заслуга в титуле в 1962 году была минимальна», – заявил Наим Бенедра.

Пеле в 1962-м получил травму. Он провел всего 2 матча на турнире и забил 1 гол.

Также французский журналист сделал свой прогноз на финал турнира в Катаре: «Месси забьет, но Франция все равно выиграет – 2:1».

Вильям Галлас: «Мбаппе может достичь высот Месси и Роналду. Килиан захочет побить все их рекорды»

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