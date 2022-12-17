Аргентина наигрывала схему 5-3-2 на тренировке, направленную на противостояние Мбаппе. Также работали над 4-3-3 и 4-4-2

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Сборная Аргентины работала над несколькими тактическими схемами перед финалом ЧМ-2022.

Лионель Скалони на тренировке предложил игрокам наиграть три схемы: 5-3-2, 4-3-3 и 4-4-2. Первый вариант направлен на то, чтобы противостоять нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.

Состав при этой схеме выглядела следующим образом: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Родриго де Поль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес

После выхода Анхеля Ди Марии и Гонсало Монтьеля команда перестроилась на 4-3-3, с поля ушли Лисандро Мартинес и Молина. 

Закончилась тренировка схемой 4-4-2 – вместо Ди Марии вышел Леандро Паредес.

Матч Аргентина – Франция состоится завтра, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

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