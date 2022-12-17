Перишич набрал 11 (6+5) очков на трех последних ЧМ. Только у Месси больше – 16

Иван Перишич поучаствовал в 11 голах на последних трех чемпионатах мира.

Полузащитник сборной Хорватии забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Больше только у (16).

Топ-5 по результативным действиям на ЧМ-2014, 2018 и 2022 выглядит так: Лионель Месси – 16 (10 голов + 6 передач), Иван Перишич – 11 (6+5), – 11 (8+3), – 11 (9+2) и – 11 (8+3).

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