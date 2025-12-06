Бруно Гимараэс забил прямым ударом с углового в матче с «Бернли». Это первый такой гол для «Ньюкасла» в АПЛ

Бруно Гимараэс забил прямым ударом с углового.

Бруно Гимараэс отправил мяч в дальний угол ворот «Бернли» прямым ударом с углового в матче 15-го тура АПЛ (2:0, второй тайм).

Это первый такой гол для «Ньюкасла» в АПЛ и 20-й в истории лиги.

