Кейн сделал хет-трик в матче со «Штутгартом». У форварда 33 гола в 27 матчах сезона за «Баварию» и Англию
Харри Кейн забил 31-й, 32-й и 33-й голы в сезоне.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил 31-й, 32-й и 33-й голы в сезоне.
Английский футболист трижды поразил ворота «Штутгарта» в матче 13-го тура Бундеслиги: дважды с игры и один раз с пенальти.
Теперь на счету Кейна 33 гола в 27 матчах нынешнего сезона. 28 голов Харри забил в составе клуба, еще 5 – за сборную Англии.
Подробно со статистикой 32-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
