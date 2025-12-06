Кейн сделал хет-трик в матче со «Штутгартом». У форварда 33 гола в 27 матчах сезона за «Баварию» и Англию

Харри Кейн забил 31-й, 32-й и 33-й голы в сезоне.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил 31-й, 32-й и 33-й голы в сезоне.

Английский футболист трижды поразил ворота «Штутгарта » в матче 13-го тура Бундеслиги: дважды с игры и один раз с пенальти.

Теперь на счету Кейна 33 гола в 27 матчах нынешнего сезона. 28 голов Харри забил в составе клуба, еще 5 – за сборную Англии.

Подробно со статистикой 32-летнего форварда можно ознакомиться здесь .