Каманцев о первой отмене гола «Динамо» в матче со «Спартаком»: «Офсайд у Тюкавина был 20 сантиметров. Почему так долго не давали картинку? Вопросы к «Матч ТВ»
Павел Каманцев: у Тюкавина был 20-сантиметровый офсайд перед голом «Спартаку».
Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался об отмене гола Константина Тюкавина в матче «Динамо» и «Спартака» (1:1).
«Офсайд у Тюкавина был 20 сантиметров.
Почему так долго не давали картинку? Это вопросы не к нам. Вопросы к «Матч ТВ». Мы даем картинку сразу, как она готова», – сказал Каманцев.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1413 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости