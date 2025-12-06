Каманцев о первой отмене гола «Динамо» в матче со «Спартаком»: «Офсайд у Тюкавина был 20 сантиметров. Почему так долго не давали картинку? Вопросы к «Матч ТВ»

Павел Каманцев: у Тюкавина был 20-сантиметровый офсайд перед голом «Спартаку».

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался об отмене гола Константина Тюкавина в матче «Динамо » и «Спартака » (1:1).

«Офсайд у Тюкавина был 20 сантиметров.

Почему так долго не давали картинку ? Это вопросы не к нам. Вопросы к «Матч ТВ ». Мы даем картинку сразу, как она готова», – сказал Каманцев.