Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:1: «Мы были ближе к победе, но офсайдные линии были в пользу «Спартака». Не было нормального повтора при 1-м голе, во 2-м – судья разобрался»

Гендиректор «Динамо»: офсайдные линии были в пользу «Спартака».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ничьей со «Спартаком » в 18-м туре Мир РПЛ (1:1).

«Игра была тяжелой для обеих команд. Результат все знаем. Как будто «Динамо » было ближе к победе, но офсайдные линии были в пользу «Спартака». Не было нормального повтора при первом голе, во втором – судья разобрался», – сказал Пивоваров.

Судьи не засчитали гол Тюкавина «Спартаку» на 6-й минуте из-за офсайда. ВАР подтвердил решение

Гол Маричаля «Спартаку» на 85-й отменили после ВАР из-за офсайда у Маухуба