«Спартак» три матча не обыгрывает «Динамо» – две ничьих и поражение
«Спартак трижды подряд не сумел обыграть «Динамо».
Команды Вадима Романова и Ролана Гусева разделили очки в матче 18-го тура Мир РПЛ – 1:1.
В предыдущих двух дерби красно-белые сыграли вничью (2:2) и потерпели поражение (0:2). Последняя победа над «Динамо» была в FONBET Кубке России в апреле 2025-го – 2:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
