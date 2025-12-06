«Спартак» три матча не обыгрывает «Динамо» – две ничьих и поражение

«Спартак трижды подряд не сумел обыграть «Динамо».

Команды Вадима Романова и Ролана Гусева разделили очки в матче 18-го тура Мир РПЛ – 1:1.

В предыдущих двух дерби красно-белые сыграли вничью (2:2) и потерпели поражение (0:2). Последняя победа над «Динамо » была в FONBET Кубке России в апреле 2025-го – 2:1.