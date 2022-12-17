Модрич, Перишич, Гвардиол, Амрабат, Зиеш, Хакими – в составах Хорватии и Марокко на матч за 3-е место на ЧМ-2022, Ловрен в запасе

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Сборные Хорватии и Марокко объявили стартовые составы на матч за 3-е место на ЧМ-2022.

Стартовый состав сборной Хорватии: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йошко Гвардиол, Бошко Шутало, Иван Перишич, Ловро Маер, Матео Ковачич, Лука Модрич, Мислав Оршич, Андрей Крамарич, Марко Ливая.

Стартовый состав сборной Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Ашраф Дари, Джавад Эль-Ямик, Яхья Аттийят-алла, Софьян Амрабат, Биляль Эль-Ханнус, Абдельхамид Сабири, Юссеф Эн-Несири, Софьян Буфаль, Хаким Зиеш.

Матч Хорватия – Марокко начнется в 18:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию

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