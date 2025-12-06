Тренер «Спартака» Романов: «Недобрали очков, есть чувство разочарования. В этой команде ставится максимальная задача, никого не удовлетворяет наше место»
Вадим Романов: никого не удовлетворяет место «Спартака».
Вадим Романов огорчен ничьей с «Динамо» (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.
– Недобрали очков, есть чувство разочарования. Мы много моментов создали, было много подходов. Можно было выжимать забитые мячи. То количество моментов, которые мы создали, нужно воплощать в забитые мячи.
– Какие для себя видите варианты развития событий?
– Только закончилась игра. Пока у меня нет мыслей о чем‑то другом. «Спартак» – команда, в которой ставится максимальная задача. Думаю, никого не удовлетворяет место, на котором мы находимся, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».
«Спартак» уйдет на зимнюю паузу на шестом месте с 29 очками. «Динамо» с 21 очком будет вне топ-8
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1395 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости