Салах начнет в запасе «Ливерпуля» 3-й матч подряд – против «Лидса»
Мохамед Салах начнет 3-й матч подряд на скамейке запасных.
Мохамед Салах не попал в стартовый состав «Ливерпуля» в третий раз подряд.
Сегодня команда Арне Слота встретится с «Лидсом» в 15-м туре АПЛ. Египетский вингер начнет эту игру в запасе.
Ранее Салах провел на скамейке весь матч против «Вест Хэма» (2:0). В игре против «Сандерленда» (1:1) он вышел на замену после перерыва.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Ливерпуля»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости