Салах начнет в запасе «Ливерпуля» 3-й матч подряд – против «Лидса»

Мохамед Салах начнет 3-й матч подряд на скамейке запасных.

Мохамед Салах не попал в стартовый состав «Ливерпуля » в третий раз подряд.

Сегодня команда Арне Слота встретится с «Лидсом » в 15-м туре АПЛ . Египетский вингер начнет эту игру в запасе.

Ранее Салах провел на скамейке весь матч против «Вест Хэма» (2:0). В игре против «Сандерленда» (1:1) он вышел на замену после перерыва.