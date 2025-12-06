Гусев про 1:1 со «Спартаком»: «Динамо» выиграло бы, если бы наши голы засчитали. Заменил Осипенко потому, что он не выглядел уверенно после автогола»
Ролан Гусев: если бы голы «Спартаку» засчитали, «Динамо» выиграло бы.
Ролан Гусев прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.
«Если бы наши голы засчитали, мы бы выиграли. В итоге – 1:1. Бессмысленно обсуждать, были ли там офсайды или нет.
Заменил Осипенко потому, что он не выглядел уверенно после автогола. Плюс надо было выпустить Касереса на свою бровку, чтобы он играл в атаку.
Игра была качельная, классная атмосфера, праздник футбола», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
