«Спартак» уйдет на зимнюю паузу на шестом месте с 29 очками. «Динамо» с 21 очком будет вне топ-8

«Спартак» ушел на зимнюю паузу вне первой пятерки.

«Спартак » и «Динамо» сыграли вничью в матче 18-го тура Мир РПЛ , последнего в 2025 году (1:1).

Красно-белые ушли на зимний перерыв на 6-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков и на текущий момент отстает от «Балтики» на 3 балла, от «Локомотива» – на 5, от «Зенита» и ЦСКА – на 7, от «Краснодара» – на 8. Все команды из топ-5 провели на игру меньше.

«Динамо » на данную минуту идет десятым. У бело-голубых 21 балл.