Месси, Модрич, Паредес, Ловрен, Тальяфико и Перишич выйдут в старте на игру Аргентины и Хорватии

Теги Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Деян Ловрен Иван Перишич ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Николас Отаменди Андрей Крамарич Матео Ковачич Марцело Брозович Леандро Паредес Родриго Де Поль Доминик Ливакович Николас Тальяфико Марио Пашалич Йосип Юранович Борна Соса Науэль Молина Кристиан Ромеро Алексис Мак Аллистер Златко Далич Хулиан Альварес Энцо Фернандес Йошко Гвардиол Футбол

Объявлены составы сборных Аргентины и Хорватии на полуфинал ЧМ-2022.

Главный тренер южноамериканской команды Лионель Скалони выбрал следующую команду:

Вратарь: Эмилиано Мартинес;

Защитники: Николас Тальяфико, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Науэль Молина;

Полузащитники: Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль, Энцо Фернандес, Леандро Паредес;

Нападающие: Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Возглавляющий европейскую сборную Златко Далич включил в стартовый состав таких игроков:

Вратарь: Доминик Ливакович;

Защитники: Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Йосип Юранович, Борна Соса;

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марцело Брозович, Иван Перишич, Марио Пашалич;

Нападающий: Андрей Крамарич.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные