Месси, Модрич, Паредес, Ловрен, Тальяфико и Перишич выйдут в старте на игру Аргентины и Хорватии
Объявлены составы сборных Аргентины и Хорватии на полуфинал ЧМ-2022.
Главный тренер южноамериканской команды Лионель Скалони выбрал следующую команду:
Вратарь: Эмилиано Мартинес;
Защитники: Николас Тальяфико, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Науэль Молина;
Полузащитники: Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль, Энцо Фернандес, Леандро Паредес;
Нападающие: Лионель Месси, Хулиан Альварес.
Возглавляющий европейскую сборную Златко Далич включил в стартовый состав таких игроков:
Вратарь: Доминик Ливакович;
Защитники: Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Йосип Юранович, Борна Соса;
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марцело Брозович, Иван Перишич, Марио Пашалич;
Нападающий: Андрей Крамарич.
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