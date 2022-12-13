высказался в преддверии матча 1/2 финала Аргентина – Хорватия.

— Выход сборной Хорватии в полуфинал — абсолютно не сенсация. Более того, я ожидаю, что хорваты достойно сыграют с . Пусть аргентинцы их боятся. Хорваты — очень опытные игроки. Они, мягко говоря, уже взрослые, но они соберутся.

Я вижу это по концентрации Ловрена. В «Зените» он играл с ошибками — не добегал. Но за три месяца до чемпионата мира он стал великолепно играть за «Зенит» и был лучшим в обороне. Сейчас Деян основной в сборной . У них есть Модрич, Перишич, Брозович и еще ряд игроков высокого класса. В матче с Аргентиной шансы — 50 на 50.

Все говорят про Месси. Но он ведь один! Да, есть Ди Мария, но это не тот Ди Мария, который был раньше.

— Похож ли нынешний Месси на Марадону в 1986-м?

— Я был на финальном матче чемпионата мира 1986 года в Мехико. Да и вообще весь турнир следил за Марадоной. Марадона был активнее и больше брал на себя. На фоне остальных он был энергичнее. Тогда у Аргентины была команда без выдающихся игроков рядом с лидером. Как и сейчас.

А сегодня для успеха надо, чтобы было 2-3 выдающихся футболиста. Это очевидно. Я не вижу у аргентинцев выдающегося игрока, кроме Месси. Месси — их сила и слабость. Если его выключат из игры — что тогда? — сказал комментатор.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ