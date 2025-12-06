«Бавария» не проигрывает в сезоне Бундеслиги – 12 побед, 1 ничья. Команда Компани лидирует в таблице

«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге в этом сезоне.

«Бавария» продлила серию матчей без поражений в Бундеслиге.

Сегодня команда Венсана Компани разгромила «Штутгарт » в 13-м туре чемпионата Германии – 5:0. В текущем розыгрыше турнира мюнхенский клуб одержал 12 побед и 1 раз сыграл вничью. Он лидирует в турнирной таблице с 37 очками.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария » встретится с «Майнцем». Матч состоится 14 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.