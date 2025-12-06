«Бавария» не проигрывает в сезоне Бундеслиги – 12 побед, 1 ничья. Команда Компани лидирует в таблице
«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге в этом сезоне.
«Бавария» продлила серию матчей без поражений в Бундеслиге.
Сегодня команда Венсана Компани разгромила «Штутгарт» в 13-м туре чемпионата Германии – 5:0. В текущем розыгрыше турнира мюнхенский клуб одержал 12 побед и 1 раз сыграл вничью. Он лидирует в турнирной таблице с 37 очками.
В следующем туре Бундеслиги «Бавария» встретится с «Майнцем». Матч состоится 14 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1419 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости