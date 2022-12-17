«Месси – феномен. 18 лет играет на нереальном уровне, и в 35 он главный лидер, мотор и надежда Аргентины. При всем уважении к Мбаппе». Кучаев о финале ЧМ

надеется, что выиграет чемпионат мира.

– В отпуске ты следишь за чемпионатом мира, в финале которого встретятся сборные Аргентины и . Кто фаворит в этом матче? За кого будешь болеть?

– Мне кажется, в финале фаворитом будет Франция, но я буду болеть за сборную Аргентины. Очень хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Банально, у французов подбор игроков сильнее, команда играет намного сплоченнее и качественнее. Но мне кажется, в этом матче фактор Месси может сработать.

– До финального матча кто лучше выглядел: Мбаппе или Месси?

– При всем к уважении к Мбаппе, Месси для меня – это феномен, потому что он уже на протяжении 18 лет играет на нереальном уровне. Ему сейчас 35 лет, в таком возрасте он главный лидер, мотор и надежда . В 35 лет не каждый сможет так тащить свою сборную, – сказал полузащитник .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ