Трезеге о финале ЧМ-2022: «Месси заслуживает стать чемпионом. Он заставляет людей мечтать, но это не отменяет стремления Франции сохранить титул»

высказался о предстоящем финале .

«Я повторяю это постоянно: в эмоциональном плане я считаю, что Лео заслуживает стать чемпионом, зная, что это будет его последний чемпионат мира. Он заставляет людей мечтать, но это не отменяет стремления сохранить титул.

Франция намерена стать чемпионом мира, в этом нет никаких сомнений. Есть разница в возрасте, Лео находится в конце своей карьеры, Мбаппе только начал и установит всевозможные рекорды. Вместе в « » они представляют собой идеальное сочетание, но Аргентина играет за Месси, все проходит через него», – сказал экс-нападающий сборной Франции.

Матч Аргентина – Франция состоится 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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